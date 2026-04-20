ИИ заменяет часть работников: в Казахстане оценили риски безработицы

На вопрос о сокращении штата из-за внедрения ИИ Мусин ответил, что, как цифровая компания, они не могут не использовать такие технологии.
«Мы сами продаем ИИ и не можем его у себя не применять. Поэтому у нас есть стратегия применения ИИ на три года. Я сейчас конкретно не могу сказать, но вижу, что он может заменять человека в определенных работах — например, оператора колл-центра. Мы сейчас проводим работу, где робот вместе с 230 сотрудниками — операторами колл-центра — будет заменять больше половины, и это произойдет уже в этом году. И таких направлений — по юристам, кадровикам, бухгалтерам — у нас везде создаются ИИ-агенты», — дополнил он.
По его словам, несмотря на социальные вопросы, связанные с внедрением технологий, для сохранения конкурентоспособности компания в любом случае вынуждена использовать искусственный интеллект.
Председатель общественного совета АО «Самрук-Қазына» отметил, что сокращения, вызванные снижением эффективности деятельности персонала, могут привести к социальному напряжению и в таком случае являются чувствительной мерой.
«Если вести речь о том, что использование ИИ ведет к структурной безработице, то она в любом случае будет возникать там, где масштабно использовался ручной труд. Автоматизация этих процессов, безусловно, будет приводить к структурной безработице. Однако развитие компании будет формировать спрос на других специалистов. ИИ вызывает именно структурную безработицу, связанную с высвобождением малоквалифицированного, рутинного труда, тогда как требуются кадры иного качества. Поэтому какой-либо существенной проблемы здесь нет», — сказал он.
