Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИИ заменяет часть работников: в Казахстане оценили риски безработицы

Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин 20 апреля 2026 года на заседании общественного совета АО «Самрук-Қазына» рассказал о внедрении искусственного интеллекта, его влиянии на занятость и рисках структурной безработицы, передает корреспондент Zakon.kz.

На вопрос о сокращении штата из-за внедрения ИИ Мусин ответил, что, как цифровая компания, они не могут не использовать такие технологии.

«Мы сами продаем ИИ и не можем его у себя не применять. Поэтому у нас есть стратегия применения ИИ на три года. Я сейчас конкретно не могу сказать, но вижу, что он может заменять человека в определенных работах — например, оператора колл-центра. Мы сейчас проводим работу, где робот вместе с 230 сотрудниками — операторами колл-центра — будет заменять больше половины, и это произойдет уже в этом году. И таких направлений — по юристам, кадровикам, бухгалтерам — у нас везде создаются ИИ-агенты», — дополнил он.

По его словам, несмотря на социальные вопросы, связанные с внедрением технологий, для сохранения конкурентоспособности компания в любом случае вынуждена использовать искусственный интеллект.

Председатель общественного совета АО «Самрук-Қазына» отметил, что сокращения, вызванные снижением эффективности деятельности персонала, могут привести к социальному напряжению и в таком случае являются чувствительной мерой.

«Если вести речь о том, что использование ИИ ведет к структурной безработице, то она в любом случае будет возникать там, где масштабно использовался ручной труд. Автоматизация этих процессов, безусловно, будет приводить к структурной безработице. Однако развитие компании будет формировать спрос на других специалистов. ИИ вызывает именно структурную безработицу, связанную с высвобождением малоквалифицированного, рутинного труда, тогда как требуются кадры иного качества. Поэтому какой-либо существенной проблемы здесь нет», — сказал он.

Ранее председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин рассказал, как планируется бороться с телефонным мошенничеством.