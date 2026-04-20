ИИ заменяет часть работников: в Казахстане оценили риски безработицы

«Мы сами продаем ИИ и не можем его у себя не применять. Поэтому у нас есть стратегия применения ИИ на три года. Я сейчас конкретно не могу сказать, но вижу, что он может заменять человека в определенных работах — например, оператора колл-центра. Мы сейчас проводим работу, где робот вместе с 230 сотрудниками — операторами колл-центра — будет заменять больше половины, и это произойдет уже в этом году. И таких направлений — по юристам, кадровикам, бухгалтерам — у нас везде создаются ИИ-агенты», — дополнил он.