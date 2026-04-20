Сцена, где стираются границы: красноярская история победила во Всероссийском конкурсе «ОБЪЕКТИВная благотворительность»

Для Никиты и Тимофея, которые прошли большой творческий путь — от финала «ШоуБиз», эфиров с Андреем Малаховым и выступлений с Димой Биланом до участия в Хоре Первых в Крыму, этот концерт стал по своему особенным. «Мир, в котором я живу!» — это пространство, где стираются границы, а особенные дети выходят на одну сцену с лучшими коллективами Красноярья. И в зале — не случайные зрители, а семьи, которые, как и сами артисты, прошли долгий путь реабилитации, занятий и веры в своих детей. Именно поэтому голоса участников звучат особенно пронзительно.