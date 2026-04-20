Юная жительница из Сосновоборска стала лучшей в турнире по настольной экономической игре «Мачи Коро»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В субботу в краевой научной библиотеке состоялся городской турнир по настольной экономической игре «Мачи Коро».
В турнире приняли участие сильнейшие игроки Красноярска и Сосновоборска. Напряжённая борьба шла за каждым столом, но вперёд вышли только лучшие.
По итогам отборочного тура 8 игроков перешли в основной тур, где сразились за право выйти в финал и сесть за стол Победителя.
Абсолютный чемпион, лучший стратег турнира — Маргарита Галеева (г. Сосновоборск).
Финалисты турнира: Эмильева Айбийке (г. Красноярск), Анна Копылова (г. Красноярск), Надежда Иванова (г. Сосновоборск).
Участники основного тура: Савостиков Анатолий (г. Красноярск), Темирбаев Баймырза (г. Сосновоборск), Саканян Маргарита (г. Красноярск), Кармачев Александр (г. Красноярск).
Модераторами турнира выступили волонтёры АНО ЦРПС «Достижения» Лев Коновалов и Савелий Ёлшин.
«Экономическая игра “Мачи Коро” — это битва стратегов, финансистов и градостроителей. Она выдалась жаркой, но честной, увлекательной и очень достойной. “Мачи Коро” доказал: настольные игры — это серьёзно, азартно и очень полезно для развития предпринимательских способностей», — отметили организаторы.
По итогам игры все победители были награждены призами от партнеров.