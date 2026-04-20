Волгоградцам напомнили о налоговых вычетах на взносы по договорам НПО

Жителям Волгоградской области напомнили о том, что взносы на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), уплаченные с 1 января 2025 года, учитываются в составе налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан. До 2025 года взносы на НПО были включены в социальный налоговый вычет, не превышающий 150000 рублей, — напоминают в УФНС России по Волгоградской области.