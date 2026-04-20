Глава Siemens рассказал о проблемах с внедрением промышленного ИИ в ЕС

Siemens AG будет отдавать приоритет инвестициям в искусственный интеллект в США и Китае, если Европейский союз не смягчит свои ограничительные правила.

Siemens AG будет отдавать приоритет инвестициям в искусственный интеллект в США и Китае, если Европейский союз не смягчит свои ограничительные правила. Об этом, как сообщает Bloomberg, заявил генеральный директор компании Роланд Буш.

В понедельник компания представила Eigen Engineering Agent — одну из первых коммерчески доступных систем искусственного интеллекта, предназначенных для самостоятельного выполнения задач в сфере промышленной автоматизации.

При этом, по словам главы Siemens, большая часть инвестиций компании в размере 1 миллиарда евро в промышленный искусственный интеллект будет направлена в США из-за чрезмерной регуляторной нагрузки в Европе. Буш считает, что европейское законодательство в этой сфере «не соответствуют требованиям», поскольку оно рассматривает промышленный искусственный интеллект как потребительское приложение, добавляя новые уровни контроля в те сферы, которые уже регулируются специфическими отраслевыми нормами.

«Абсолютно бессмысленно относиться к промышленным и машинным данным так же, как к персональным. Я не могу объяснить своим акционерам, почему я вкладываю деньги в то, что меня сдерживает», — приводит издание заявление директора Siemens AG.

Издание напоминает, что Европейская комиссия в ноябре опубликовала планы по смягчению нормативных требований в области ИИ с целью поддержки местных компаний. Однако Буш назвал эти корректировки «слишком незначительными».

До этого глава Siemens высказал мнение, согласно которому создание ЕС собственной инфраструктуры искусственного интеллекта вместо использования существующих инструментов приведет к катастрофе. По его словам, суверенная ИИ-инфраструктура со временем сделает ЕС «более устойчивым», однако из этого не следует вывод «о том, что мы должны ждать строительства заводов по производству ИИ в Германии или Европе, прежде чем начать настраивать наши модели».

Ранее Nikkei писало, что азиатские и европейские страны могут попасть в ситуацию еще более сильной зависимости от американских разработок в сфере ИИ, которые монополизировали рынок. Государства, чья инфраструктура опирается на американские разработки в сфере ИИ, рискуют попасть в еще большую технологическую зависимость, поскольку отсутствие жизнеспособных альтернатив ослабит их позиции в диалоге с корпорациями США, отметило издание.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше