Куда слетать на майские праздники из Челябинска дешево

Самым доступным направлением на майские праздники традиционно остается Москва. Так, 26 апреля в столицу можно улететь всего за 5 тысяч рублей, правда, рейс ранний — в 5 утра. На 30 апреля билеты дороже — около 7700 рублей. Зато в начале мая снова появляются более выгодные варианты: 5 и 6 мая перелет обойдется примерно в 5600 рублей, а 8 мая (перед длинными выходными) — около 6700. Но проблема в том, что разбирают билеты очень быстро.