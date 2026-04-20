Сервисы Сбера готовы подстраховать жителей края в сложных ситуациях

Больше 484 млн рублей заняли до зарплаты в Сбере жители Красноярского края в первые три месяца 2026 года. За год популярность этого сервиса выросла почти на 51%.
Сервис «Деньги до зарплаты» доступен в приложении СберБанк Онлайн — идти в банк и собирать документы не потребуется. Деньги зачисляются на карту в тот же день. Можно снимать наличные и рассчитываться картой. Погашается задолженность автоматически — при начислении зарплаты. Банк напомнит о списании за два дня. Стоит отметить, что для тех, кто получает зарплату на кару Сбера, условия и ставки наиболее выгодные. С подробностями можно ознакомиться на сайте.
С начала года этой услугой уже воспользовались больше 51 тыс. красноярцев.
«Сервис “Деньги до зарплаты” особенно комфортен для тех, кто получает зарплату на карту Сбера, так как для них действует пониженная ставка по сравнению со стандартными условиями. Кроме того, для них также повышена максимальная сумма займа до 5 млн рублей. В среднем процентная ставка сервиса “Деньги до зарплаты” часто ниже, чем в микрофинансовых организациях. Наш сервис помогает в экстренной ситуации, когда до зарплаты ещё далеко, а средства нужны прямо сейчас. Для человека это может быть надежным помощником как в срочной покупке, так и в недостающей сумме на месяц», — отметил Александр Нуйкин, управляющий Красноярским отделением Сбера.
Полная стоимость кредита (ПСК) определяется требованиями Федерального закона № 353-ФЗ и составляет 27,6% — 44,7%. В расчет ПСК в процентах годовых включены: платежи по погашению Срочной задолженности по Кредиту и по уплате Срочных процентов за пользование Кредитом.
