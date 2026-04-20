В Шымкенте построят первый IT-город Казахстана

На юге страны дан старт проекту, который его создатели уже сравнивают с Кремниевой долиной, сообщает El.kz.

Напомним, что 27 марта 2026 года на форуме Digital Qazaqstan был подписан меморандум о создании инновационного кластера SHYMKENT IT CITY — первого полноценного IT-города в истории Казахстана.

Проект разместится в Каратауском районе Шымкента. Первый этап предусматривает застройку около 1 гектара, в перспективе территория вырастет до 6−10 гектаров. Строительство начнётся в 2026 году, ввод жилого комплекса и AI-центра запланирован на начало 2028 года.

Не просто жильё для айтишников.

SHYMKENT IT CITY задуман как самодостаточная среда, где работа, жизнь и образование находятся в одном пространстве. Внутри кластера появятся коворкинги, стартап-студии, акселерационные программы, AI-лаборатории и образовательные центры для подготовки специалистов.

Технологическая начинка включает 13 пилотных IT-решений. Единая дроновая инфраструктура будет в реальном времени отслеживать ремонт дорог и вывоз мусора, фиксировать незаконные стройки. Параллельно планируется внедрить медицинские AI-сервисы, умное видеонаблюдение и GovTech-платформу для цифровизации городского управления.

Почему именно Шымкент.

Выбор города не случаен. В Шымкенте работают 19 вузов, которые ежегодно формируют кадровый резерв для технологического сектора. Валовой региональный продукт за январь-сентябрь 2025 года вырос на 8,5 процента и достиг 3,67 триллиона тенге — один из лучших показателей среди регионов страны.