В Каховском округе Херсонщины запущен инвестпроект по развитию сельского хозяйства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Херсонской области продолжаем вовлекать государственное имущество в хозяйственный оборот через ГАУ «Корпорация развития Херсонской области». Подписан договор аренды с инвестором — ООО «Агробизнес». Предприятию передан имущественный комплекс в селе Калиновка Каховского округа.
Проект серьёзный: речь идёт о создании полноценного сельхозпредприятия с производством, переработкой и хранением зерна. В работу будет вовлечено более 4 тысяч гектаров земли, появится около 40 рабочих мест.
Для сельских территорий это принципиально важно — новые рабочие места, налоги, развитие экономики на местах. Кроме того, такие проекты напрямую положительно влияют на продовольственную безопасность региона. «Корпорация развития» является специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Херсонской области. Поэтому любой инвестор может обратиться туда и получить поддержку по принципу «одного окна».
Об этом сообщил ТГ-канал Владимира Сальдо.
16+