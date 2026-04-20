Вопрос о донецком метрополитене закрыт — его хотят заменить надземным вариантом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заявила директор Единого института пространственного планирования России Дина Саттарова.
«Возможны сложности, которые связаны с почвой, с геологическими особенностями, с теми шахтовыми работами, которые велись. Поэтому мы перешли на другой формат: это будет надземная легкорельсовая конструкция», — уточнила она. В планах развития донецко-макеевской агломерации предусмотрены пересадочные пункты с автобусов на линии надземного метро.
Госстрой СССР разрешил строительство метрополитена в Донецке в июле 1990 года. Метрополитен в Донецке должен был стать 16-м в СССР и 4-м на Украине. Из-за постоянной нехватки финансирования сроки сдачи проекта постоянно сдвигались, а новые не назывались.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+