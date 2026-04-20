Больше 2 тысяч звонков прошло через справочные терминалы на ж/д вокзалах

Интерактивными справочными видеотерминалами могут воспользоваться в настоящее время посетители шести железнодорожных вокзалов на территории Волгоградской области. Они установлены в городах Волгоград и Волжский, Котельниково и Петров Вал, Урюпинск и Фролово.
В каждом видеотерминале размещена информация об истории вокзала и услугах, которые предоставляются, в том числе для маломобильных пассажиров.
В первом квартале 2026 года пассажиры железнодорожных вокзалов ПривЖД больше двух тысяч раз воспользовались справочными видеотерминалами для звонков. Чаще всего за помощью к операторам обращались посетители вокзалов в Астрахани и Волгограде.
По большей части посетителей интересовала информация о расписании поездов, наличии билетов и стоимости проезда, уточняют в пресс-службе компании.