Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше 2 тысяч звонков прошло через справочные терминалы на ж/д вокзалах

В каждом видеотерминале размещена информация об истории вокзала и услугах, которые предоставляются, в том числе для маломобильных пассажиров.

Интерактивными справочными видеотерминалами могут воспользоваться в настоящее время посетители шести железнодорожных вокзалов на территории Волгоградской области. Они установлены в городах Волгоград и Волжский, Котельниково и Петров Вал, Урюпинск и Фролово.

В первом квартале 2026 года пассажиры железнодорожных вокзалов ПривЖД больше двух тысяч раз воспользовались справочными видеотерминалами для звонков. Чаще всего за помощью к операторам обращались посетители вокзалов в Астрахани и Волгограде.

По большей части посетителей интересовала информация о расписании поездов, наличии билетов и стоимости проезда, уточняют в пресс-службе компании.