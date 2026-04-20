FT узнала, что ЕК будет поощрять удаленную работу, чтобы смягчить кризис

Европейская комиссия будет поощрять удаленную работу, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на документ ЕК и нескольких неназванных чиновников.
На следующей неделе ЕК представит государствам-членам план по повышению энергоэффективности и переходу на зеленую энергию. По данным FT, он призван обеспечить «немедленное снижение» высоких цен на энергоносители.
Рекомендации основываются на мерах, принятых во время предыдущего кризиса, вызванного санкциями против России. Они являются частью усилий по сокращению зависимости от ископаемого топлива и должны служить для поощрения использования возобновляемых источников энергии.
Следует поощрять предприятия, чтобы они обеспечивали сотрудникам хотя бы один день обязательной удаленной работы в неделю, говорится в приложениях комиссии к проекту сообщения, с которым ознакомилась FT. Комиссия также рекомендовала снизить НДС на тепловые панели и солнечные батареи.
Документ еще не доработан окончательно. Другие меры, включая решение проблемы нехватки авиатоплива, находятся в стадии разработки.
Собеседники издания подчеркнули, что меры являются рекомендациями, а не инструкциями. «Если мы столкнемся с нехваткой энергии, наша обязанность — убедиться, что граждане знают, что они могут сделать, чтобы сократить потребление. Мы не занимаемся мелким управлением жизнями людей», — пояснил один из разработчиков плана.
В начале апреля глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мировой энергетический кризис будет иметь долгосрочные последствия.
