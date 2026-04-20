Нижегородская область сэкономила более 110 млн рублей на торгах в марте

В марте 2026 года экономия по итогам торгов, проведенных правительством Нижегородской области, составила 110,5 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона, подводя итоги работы Центра размещения заказа.
За указанный период было проведено 80 процедур торгов на общую сумму 1,6 млрд рублей. Активность бизнеса остается высокой: на один состоявшийся лот претендовало в среднем более пяти участников. Это позволило обеспечить прозрачность процессов и эффективное распределение бюджетных ресурсов.
Всего с начала 2026 года региональная казна сэкономила 400,2 млн рублей. За первый квартал Центр размещения заказа реализовал более 200 процедур на общую сумму 9,1 млрд рублей, при этом среднее количество заявок на лот составило 6,5.
