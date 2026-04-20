В «Почта Банке» рассказали о процессе перевода клиентов в ВТБ

Мы искали подход для каждого клиентского сегмента — в зависимости от потребностей предлагали условия и акции за переход. Отдельное внимание уделили пенсионерам — более полутора миллионов человек получали пенсию на счета «Почта Банка». Мы понимали, что для них переход будет особенно чувствителен. Им принципиально важен не только офлайн-доступ, но и осязаемая выгода при обслуживании. Для старшего поколения сделали обслуживание не только выгоднее, но и безопаснее — им доступна бесплатная страховка пенсионных выплат от мошенников.