Кувейт объявил форс-мажор по поставкам нефти из-за Ормузского пролива

В начале марта KPC заявила о сокращении Кувейтом добычи и переработки сырой нефти из-за угрозы Ирана в отношении безопасности Ормузского пролива. Представители компании отметили, что корректировка носит предупредительный характер и будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке, и подчеркнули готовность KPC к восстановлению объемов производства.