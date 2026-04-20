Кувейт объявил форс-мажор по поставкам нефти из-за Ормузского пролива

Кувейт объявил форс-мажор по поставкам сырой нефти и нефтепродуктов, передает Bloomberg. Агентство ссылается на документ кувейтской госкомпании Kuwait Petroleum Corp. (KPC), который она направила своим клиентам. Речь идет о пункте договора, разрешающем не осуществлять поставки.
Как отмечает Blooomberg, блокада Ормузского пролива делает невозможным выполнение обязательств перед клиентами. Однако агентство указывает, что речь о полном прекращении поставок не идет.
Кувейт является одним из крупнейших мировых поставщиков нефти. Согласно данным Управления энергетической информации США за первый квартал 2025 года, страна ежедневно продавала через Ормузский пролив около 1,4 млн барр. сырой нефти.
В начале марта KPC заявила о сокращении Кувейтом добычи и переработки сырой нефти из-за угрозы Ирана в отношении безопасности Ормузского пролива. Представители компании отметили, что корректировка носит предупредительный характер и будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке, и подчеркнули готовность KPC к восстановлению объемов производства.
По данным The Wall Street Journal, эта мера стала для Кувейта вынужденной из-за дефицита места на нефтехранилищах страны.
Большинство стран Персидского залива, включая Кувейт, зависят от Ормузского пролива как основного маршрута поставок нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион. Трубопроводы, позволяющие экспортировать нефть в обход пролива через терминалы на побережье, есть лишь у Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.