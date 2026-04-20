Ленобласть выведет на рынок Узбекистана еще 14 предприятий

Глава Ленинградской области добавил, что местному бизнесу при выходе на рынок Узбекистана оказывают помощь через Центр поддержки экспорта региона. На практике это значит анализ перспективных ниши, компенсацию части расходов на логистику, сертификацию, выставки, бизнес-миссии и многое другое, что позволяет предпринимателям выходить на международный уровень. Отметим, что в Ташкенте уже распахнул свои двери шоурум Ленинградской области, а всего за минувший год прямых партнеров там получили 62 предприятия региона.