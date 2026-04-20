Ленобласть выведет на рынок Узбекистана еще 14 предприятий

Власти 47-го региона помогут бизнесу выйти на международный уровень.

Источник: пресс-служба правительства ЛО

Ленинградская область выведет на рынок Узбекистана еще 14 предприятий. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко, выступая на пленарном заседании во время выставки «Иннопром. Центральная Азия 2026» в Ташкенте. О подробностях сообщили в пресс-службе администрации региона.

— Узбекистан — один из ключевых партнеров Ленинградской области. Наш экспорт в три раза выше импорта, и региону есть что предложить: от строительства новых производств на территории республики до развития компетенций в узких отраслях. Напомню, что по результатам 2025 года торговый оборот Ленинградской области и Узбекистаном составил 88,3 миллиона долларов, а его ежегодный прирост составил 12−16 процентов.

отметил Дрозденко

Глава Ленинградской области добавил, что местному бизнесу при выходе на рынок Узбекистана оказывают помощь через Центр поддержки экспорта региона. На практике это значит анализ перспективных ниши, компенсацию части расходов на логистику, сертификацию, выставки, бизнес-миссии и многое другое, что позволяет предпринимателям выходить на международный уровень. Отметим, что в Ташкенте уже распахнул свои двери шоурум Ленинградской области, а всего за минувший год прямых партнеров там получили 62 предприятия региона.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области.
Читать дальше