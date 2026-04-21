Ленобласть совместно с «Фосагро» создаст новое производство в Волхове

В ходе Международной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2026» губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и компания «Фосагро» договорились создать новое производство на Волховской площадке.

Источник: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе ходе Международной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2026» 20 апреля договорился с компанией «Фосагро» создать новое направление производства минеральных удобрений.

Речь идёт о мелкой фасовке продукции для нужд дачников и фермерских хозяйств. Специальный цех для этого компания планирует создать на Волховской площадке.

«Для Волхова это понятный и сильный шаг вперед. Со своей стороны поможем проекту на старте, соберем муниципалитет, профильные службы и торговые сети, чтобы без лишних проволочек выстроить выход продукции в розницу», — отметил глава региона.

Дрозденко добавил, что Ленобласть заинтересована в том, чтобы такие проекты быстрее доходили до покупателей и создавали в регионе новые рабочие места, подталкивая вперёд развитие промышленной площадки.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше