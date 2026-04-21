Ленобласть совместно с «Фосагро» создаст новое производство в Волхове

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе ходе Международной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2026» 20 апреля договорился с компанией «Фосагро» создать новое направление производства минеральных удобрений.
Речь идёт о мелкой фасовке продукции для нужд дачников и фермерских хозяйств. Специальный цех для этого компания планирует создать на Волховской площадке.
«Для Волхова это понятный и сильный шаг вперед. Со своей стороны поможем проекту на старте, соберем муниципалитет, профильные службы и торговые сети, чтобы без лишних проволочек выстроить выход продукции в розницу», — отметил глава региона.
Дрозденко добавил, что Ленобласть заинтересована в том, чтобы такие проекты быстрее доходили до покупателей и создавали в регионе новые рабочие места, подталкивая вперёд развитие промышленной площадки.