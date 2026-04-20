Второй этап реконструкции станции аэрации готовят в Нижнем Новгороде

АО «Объединенный коммунальный оператор» готовится объявить торги на второй этап обновления Нижегородской станции аэрации. Сейчас идёт подготовительная работа. В рамках второго этапа планируется реконструировать и построить с нуля 60 сооружений, включая две станции УФ-обеззараживания. Также изменится технология обработки осадка — добавят двухэтапное обезвоживание и термическую сушку. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Проект уже получил положительное заключение государственной экологической экспертизы в Росприроднадзоре. Предварительно одобрено и федеральное софинансирование по новому проекту «Вода России» (нацпроект «Экологическое благополучие»). Точная стоимость станет известна после прохождения Главгосэкспертизы. Заказчик надеется снизить смету на финальной стадии проектирования и самих торгах.
Первый этап реконструкции завершили в декабре 2025 года — там обновили 50 сооружений. Сейчас подрядчик (ФАУ «РосКапСтрой») устраняет замечания и налаживает биологические процессы. При этом станция всё это время работала без остановки, принимая более 400 тысяч кубометров стоков в сутки.
Тем временем АО «ОКО» запустило механизм расторжения договора с нынешним генподрядчиком в одностороннем порядке. Причина — постоянные срывы сроков и недовольство качеством. В феврале 2026 года на объекте даже обрушились конструкции первичного отстойника. Заказчик готов через суд требовать возврата неотработанного аванса и уже подал заявку в ФАС о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. При этом «РосКапСтрой» в любом случае обязан исправить все замечания по первому этапу и нести гарантийные обязательства.