Хуснуллин: Ожидается рост трафика в Крым через новые территории

Рост трафика по сухопутному коридору в Крым через новые территории ожидается в этом году. Об этом сказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме «Малая родина — сила России», организованном ВАРМСУ при поддержке Администрации президента РФ.
Безусловно, рост трафика будет, потому что каждый год количество туристов увеличивается, сказал Хуснуллин. «Сейчас, по мере того, что дороги становятся лучше, более безопасными, в Крым едут как через Крымский мост, так и через воссоединенные территории», — отметил Хуснуллин.
Продолжается активное строительство дорог. От границы с Ростовской областью до Мариуполя уже есть полноценная четырехполосная дорога, идет строительство обхода Мариуполя. Параллельно идут строительство и ремонт дорог со стороны Симферополя до Джанкоя и дальше до Запорожья. К 2030 году, по словам вице-премьера, эти работы будут завершены, будет четырехполосная дорога. «А это, безусловно, экономия времени в пути, привлекательность, поэтому думаю, что трафик будет расти», — сказал вице-премьер.