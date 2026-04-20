Более 110 млн рублей сэкономили на торгах в Нижегородской области в марте

Более 110 млн рублей удалось сэкономить в марте 2026 года по итогам торгов, организованных правительством Нижегородской области. Такие данные приводит региональное министерство экономического развития и инвестиций.
За месяц ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провёл 80 процедур на общую сумму 1,6 млрд рублей. Конкуренция остаётся высокой: в среднем на один лот подавали 5,1 заявки.
Всего с начала года экономия достигла 400,2 млн рублей. За январь-март проведено 202 закупочные процедуры на 9,1 млрд рублей, а среднее число заявок выросло до 6,5 на один лот.