Более 110 млн рублей сэкономили на торгах в Нижегородской области в марте

Конкуренция на закупках в регионе продолжает расти.

Источник: Комсомольская правда

Более 110 млн рублей удалось сэкономить в марте 2026 года по итогам торгов, организованных правительством Нижегородской области. Такие данные приводит региональное министерство экономического развития и инвестиций.

За месяц ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провёл 80 процедур на общую сумму 1,6 млрд рублей. Конкуренция остаётся высокой: в среднем на один лот подавали 5,1 заявки.

Всего с начала года экономия достигла 400,2 млн рублей. За январь-март проведено 202 закупочные процедуры на 9,1 млрд рублей, а среднее число заявок выросло до 6,5 на один лот.