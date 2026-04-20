В пяти местах Воронежа могут установить камеры для фиксации нарушений ПДД

Камеры для фиксации нарушений ПДД могут появиться в новых местах в Воронеже. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности в понедельник, 20 апреля.
Системы слежения могут установить на:
улице 45-й Стрелковой Дивизии, 102;
Ленинском проспекте, 174И;
улице 20-летия Октября, 84;
улице Маршала Жукова, 7Б;
пересечении Московского проспекта и улицы 45-й Стрелковой Дивизии.
Сейчас специалисты проверяют технические возможности применения средств автоматической фотовидеофиксации на этих участках.