Маломобильным волгоградцам окажут услуги сопровождения на ж/д вокзалах

Большинство вокзальных комплексов оснащено кнопками вызова персонала, подъемниками, лифтами, гусеничными ступенькоходами, переносными аппарелями.

Для пассажиров из Волгоградской области и гостей региона на железнодорожных вокзалах предоставляют услуги сопровождения маломобильных пассажиров. Они работают в Волгограде и Волжском, Котельникове и Петровом Вале, Урюпинске и Фролове на станции Арчеда.

Волгоградцы, отправляющиеся за пределы области, могут получить их в Саратове, Астрахани, Балакове, Аткарске, Верхнем Баскунчаке, Ершове, Озинках, Пугачеве и Пушкине на станции Урбах.

Большинство вокзальных комплексов оснащено кнопками вызова персонала, подъемниками, лифтами, гусеничными ступенькоходами, переносными аппарелями, индукционными системами, креслами-колясками и носилками.

«Пассажирам с ОВЗ бесплатно предоставляются: встреча, сопровождение, предоставление места на вокзале в период ожидания посадки, оказание помощи при посадке и высадке в поезда дальнего следования, предоставление кресла-коляски или каталки», — сообщают в пресс-службе ПривЖД.