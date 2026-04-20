Завтра карты Mastercard двух банков Беларуси перестанут работать в ряде стран

Альфа-Банк подошел к вопросу детальнее и опубликовал перечень из 31 страны, где карты перестанут действовать. В него вошли все государства ЕС, а также Великобритания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Под ограничения попадают безналичная оплата в магазинах и интернете, снятие наличных в банкоматах, заказы такси и доставки через иностранные сервисы, карточные переводы через локальные платежные системы.
«В Беларуси и других странах (кроме указанных выше) наши карты Mastercard, в том числе корпоративные, продолжат работать», — заверили в Альфа-Банке.
Это не первый случай, когда международные платежные системы вводят ограничение операций. В 2022 году карты ряда банков Беларуси и России уже сталкивались с аналогичными ограничительными мерами.