Завтра карты Mastercard двух банков Беларуси перестанут работать в ряде стран

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Клиенты Белгазпромбанка и Альфа-Банка (Беларусь) с 21 апреля лишатся возможности расплачиваться картами Mastercard в ряде стран. Ограничения коснутся не только операций за границей, но и покупок в иностранных интернет-сервисах, сообщается на сайтах банков.

Источник: Sputnik.by

Белгазпромбанк уточнил, что запрет распространяется на все страны Евросоюза. При этом внутри Беларуси, а также в государствах, не входящих в ЕС, карты продолжат работать в обычном режиме.

Альфа-Банк подошел к вопросу детальнее и опубликовал перечень из 31 страны, где карты перестанут действовать. В него вошли все государства ЕС, а также Великобритания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Под ограничения попадают безналичная оплата в магазинах и интернете, снятие наличных в банкоматах, заказы такси и доставки через иностранные сервисы, карточные переводы через локальные платежные системы.

«В Беларуси и других странах (кроме указанных выше) наши карты Mastercard, в том числе корпоративные, продолжат работать», — заверили в Альфа-Банке.

Это не первый случай, когда международные платежные системы вводят ограничение операций. В 2022 году карты ряда банков Беларуси и России уже сталкивались с аналогичными ограничительными мерами.

