В Крыму ждут увеличения автомобильного потока по сухопутному коридору

В понедельник в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» состоялась сессия Муниципальный диалог «Среда для жизни: комплексный подход к развитию территорий».
«У нас, безусловно, рост трафика будет, потому что мы видим каждый год прибавление туристов. По Крыму, например, в прошлом туристов было больше. И сейчас, по мере того, что дороги становятся лучше и более безопасными, в Крым едут как через Крымский мост, так и через воссоединенные территории», — сказал вице-премьер.
Ключевой сухопутный транспортный коридор в Крым и важное звено маршрута Азовское кольцо — автомобильная дорога Р-280 «Новороссия» — станет четырехполосной, сообщал ранее руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Часть дороги уже реконструирована до четырех полос от Ростовской области и границы Донецкой Народной Республики, часть реконструирована до Мариуполя и после. И сегодня в сторону Донецкой Народной Республики и Запорожской области идет реконструкция до четырех полос.