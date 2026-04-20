В Казани от дублера Горьковского шоссе построят дорогу за 3 млрд рублей

Новая трасса пройдет через железнодорожные пути.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Казани планируют возвести новую автодорогу — от дублера Горьковского шоссе через железнодорожные пути до улицы Приволжской. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок. Начальная стоимость работ — ровно 3 миллиарда рублей. Деньги выделяются из бюджета Татарстана.

Протяженность будущей дороги составит 3,85 километра. Ключевой элемент — путепровод через железнодорожные пути. Но это еще не все. Подрядчику предстоит не только провести земляные работы и уложить асфальт, а также среди прочего заняться устройством электросетей, коммуникаций, канализации, установить светофоры и остановочные павильоны. Строительство планируют завершить уже к 19 ноября 2026 года.