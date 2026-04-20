57 млн рублей выделили на замену старых турникетов в нижегородском метро

Муниципальное предприятие «Нижегородское метро» объявило электронный аукцион на модернизацию систем платного прохода пассажиров. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта на установку новых турникетов для станций «Московская» и «Заречная» составляет 57,6 млн рублей.
Обновление затронет ключевые узлы подземки: на данный момент 13 из 15 станций метрополитена Нижнего Новгорода оснащены оборудованием 1973 года выпуска. Современные турникеты ранее были установлены только на новых станциях — «Горьковской» и «Стрелке». Победитель торгов должен будет смонтировать технические средства в течение 120 дней с момента подписания договора.
Итоги закупки планируется подвести 30 апреля.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область сэкономила более 110 млн рублей на торгах в марте.