Суд заочно арестовал клиентов крупнейшей сети «бумажного» НДС

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бизнесменов Михаила Жарова, Алексея Кузьмичева и Евгения Гладышева, которые, по версии следствия, участвовали в крупнейшей в России преступной схеме с «бумажным» НДС для уклонения от уплаты налогов, сообщили РБК в суде.
Судья Елена Пугачева постановила исчислять срок ареста с момент их экстрадиции на территорию России.
Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК). Речь идет о сумме свыше 45 млн руб. за три финансовых года подряд при доле неуплаты более 20% либо свыше 135 млн руб. независимо от этой доли.
Как сообщили РБК два источника, Жаров, Кузьмичев и Гладышев скрылись от следствия и суда за границей.
