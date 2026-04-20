Нижегородское метро закупает новые турникеты за 57 млн рублей

В Нижнем Новгороде готовятся к обновлению турникетов сразу на двух станциях метро. Муниципальное предприятие «Нижегородское метро» объявило электронный аукцион на поставку и монтаж оборудования для платного прохода и контроля выхода пассажиров. Начальная стоимость контракта превышает 57,6 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.