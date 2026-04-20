Нижегородское метро закупает новые турникеты за 57 млн рублей

В Нижнем Новгороде готовятся к обновлению турникетов сразу на двух станциях метро. Муниципальное предприятие «Нижегородское метро» объявило электронный аукцион на поставку и монтаж оборудования для платного прохода и контроля выхода пассажиров. Начальная стоимость контракта превышает 57,6 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
Оборудование обновят на станциях «Московская» и «Заречная». Подрядчику предстоит установить целый комплекс технических средств: современные створчатые турникеты, системы «антипаника» для экстренного открытия проходов, а также вспомогательное оборудование, включая кронштейны и моноблоки.
Часть турникетов будет оснащена функцией защиты от прохода «зайцем» — система не позволит пройти сразу нескольким людям по одному билету. Корпуса устройств выполнят из нержавеющей стали, что должно повысить их износостойкость.
Работы планируют завершить до конца 2026 года. Заявки от участников аукциона принимаются до 28 апреля.