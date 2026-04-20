Минстрой РФ не апробирует взыскание долгов за ЖКУ в электронном виде

Минстрой РФ проводит эксперимент по расширению информационного взаимодействия государственных информсистем при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), но не тестирует взыскание долгов в электронном виде. Об этом сообщило ведомство.
«В настоящее время Минстроем России проводится эксперимент по расширению информационного взаимодействия государственных информационных систем при взыскании задолженности за ЖКУ», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, эксперимент не предполагает разработки, внедрения или тестирования непосредственно процедур списания задолженности в электронной форме.
В Минстрое отметили, что реализация механизмов информационного взаимодействия направлена на сокращение дебиторской задолженности за ЖКУ и снижение нагрузки на судебную систему.
