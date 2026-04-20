Минстрой РФ не апробирует взыскание долгов за ЖКУ в электронном виде

Ведомство проводит эксперимент по расширению взаимодействия государственных информсистем.

Источник: Комсомольская правда

Минстрой РФ проводит эксперимент по расширению информационного взаимодействия государственных информсистем при взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), но не тестирует взыскание долгов в электронном виде. Об этом сообщило ведомство.

«В настоящее время Минстроем России проводится эксперимент по расширению информационного взаимодействия государственных информационных систем при взыскании задолженности за ЖКУ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, эксперимент не предполагает разработки, внедрения или тестирования непосредственно процедур списания задолженности в электронной форме.

В Минстрое отметили, что реализация механизмов информационного взаимодействия направлена на сокращение дебиторской задолженности за ЖКУ и снижение нагрузки на судебную систему.

Как писал сайт KP.RU, россияне с задолженностями за ЖКХ могут воспользоваться процедурой банкротства для их списания или попытаться урегулировать вопрос с управляющей компанией. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев подчеркнул, что, по общему правилу, долги по ЖКХ, возникшие до подачи заявления о банкротстве, могут быть списаны по решению суда.