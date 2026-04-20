Делегация Ростовской области прибыла на промышленную выставку в Узбекистане

Делегация Ростовской области во главе с министром промышленности и энергетики региона Андреем Савельевым приняла участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Об этом говорится на сайте донского правительства.
Выставку организовали в столице Узбекистана, она продлится с 20 до 22 апреля. На площадке будут демонстрировать передовые технологий в машиностроении, металлургии, производстве, представят новые решения в сфере энергетики. Параллельно участники будут обмениваться опытом и укреплять сотрудничество.
— Для нас это не только возможность продемонстрировать промышленный потенциал, но и возможность найти новых партнеров для реализации совместных проектов, привлечь инвестиции и укрепить экспортные позиции, — отметил Андрей Савельев.
В ходе главной пленарной сессии «Технологические хабы — новый промышленный ландшафт Евразии» первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что в рамках российско-узбекистанского сотрудничества успешно реализовали 150 инвестпроектов на общую сумму 4 триллиона рублей.
Члены донской делегации намерены провести на форуме ряд переговоров с узбекскими компаниями. Планируются подписания соглашений о сотрудничестве.
