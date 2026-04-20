Делегация Ростовской области прибыла на промышленную выставку в Узбекистане

«Иннопром. Центральная Азия»: делегация Дона посетила международную промышленную выставку.

Источник: Комсомольская правда

Делегация Ростовской области во главе с министром промышленности и энергетики региона Андреем Савельевым приняла участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Об этом говорится на сайте донского правительства.

Выставку организовали в столице Узбекистана, она продлится с 20 до 22 апреля. На площадке будут демонстрировать передовые технологий в машиностроении, металлургии, производстве, представят новые решения в сфере энергетики. Параллельно участники будут обмениваться опытом и укреплять сотрудничество.

— Для нас это не только возможность продемонстрировать промышленный потенциал, но и возможность найти новых партнеров для реализации совместных проектов, привлечь инвестиции и укрепить экспортные позиции, — отметил Андрей Савельев.

В ходе главной пленарной сессии «Технологические хабы — новый промышленный ландшафт Евразии» первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что в рамках российско-узбекистанского сотрудничества успешно реализовали 150 инвестпроектов на общую сумму 4 триллиона рублей.

Члены донской делегации намерены провести на форуме ряд переговоров с узбекскими компаниями. Планируются подписания соглашений о сотрудничестве.

Узнать больше по теме
Денис Мантуров: биография, личная жизнь и карьера
Денис Валентинович Мантуров — государственный деятель, экономист, один из лидеров в правительстве России. Он известен своими амбициозными реформами, активным участием в развитии отечественного производства. Его путь — это история целеустремленности, профессионального роста и влияния на ключевые отрасли экономики России. Рассмотрим основные этапы его жизни и карьеры.
Читать дальше