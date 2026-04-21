Иркутские депутаты контролируют подготовку к посевной

«Работа аграриев постоянно в зоне нашего самого пристального внимания. Ведь от ее эффективности напрямую зависит продовольственная безопасность региона и благополучие жителей Приангарья», — прокомментировал Александр Ведерников.
Также глава регионального парламента отреагировал на слова председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Сергея Гомбоева о необходимости помощи малым агрокомпаниям, об износе техники и снижении финансирования — Ведерников поручил профильному комитету взять вопрос на депутатский контроль и проанализировать в динамике ситуацию в соседних сибирских территориях.
Министр сельского хозяйства Приангарья Марина Кожарина на той же встрече рассказала, что ее ведомство министерство постоянно держит на контроле вопрос обеспеченности аграриев семенами для прохождения посевной кампании.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как прошла мартовская сессия иркутского заксобрания, а также как иркутские депутаты оценили итоги деятельности Контрольно-счетной палаты за год. Позднее иркутские депутаты оценили перемены в антикоррупционном законодательстве.