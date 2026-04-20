В Союзе автомобилистов предупредили о возможном подорожании ОСАГО

Ян Хайцеэр предупредил о возможном подорожании ОСАГО.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр предупредил автомобилистов, что в скором времени цены на страхование транспортных средств могут вырасти.

По мнению эксперта, повышение ожидается ощутимое и это связано с обсуждением законопроекта об увеличении лимита выплат. По ОСАГО выплаты могут вырасти с 500 тыс. рублей до двух миллионов рублей.

Это непременно отразится на стоимости полиса для автовладельцев.

— Я могу предположить, что взносы для автовладельцев скакнут на 30%, — отметил эксперт в беседе с Абзацем.

Но, по его мнению, решение будет сложным, так как явно вызовет недовольство людей.

Ян Хайцеэр отметил, что правильно будет, если для автомобилистов ничего не поменяется, цены для них не вырастут, ведь у страховщиков «хватает запаса доходности, чтобы это компенсировать».

Повышение страховых выплат будет не быстрым решением, автовладельцы заметят это только к осени текущего года.

— Я за поднятие выплат, однозначно, но не за счет наших кошельков, — сказал эксперт.