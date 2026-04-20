В Союзе автомобилистов предупредили о возможном подорожании ОСАГО

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр предупредил автомобилистов, что в скором времени цены на страхование транспортных средств могут вырасти.
По мнению эксперта, повышение ожидается ощутимое и это связано с обсуждением законопроекта об увеличении лимита выплат. По ОСАГО выплаты могут вырасти с 500 тыс. рублей до двух миллионов рублей.
Это непременно отразится на стоимости полиса для автовладельцев.
— Я могу предположить, что взносы для автовладельцев скакнут на 30%, — отметил эксперт в беседе с Абзацем.
Но, по его мнению, решение будет сложным, так как явно вызовет недовольство людей.
Ян Хайцеэр отметил, что правильно будет, если для автомобилистов ничего не поменяется, цены для них не вырастут, ведь у страховщиков «хватает запаса доходности, чтобы это компенсировать».
Повышение страховых выплат будет не быстрым решением, автовладельцы заметят это только к осени текущего года.
— Я за поднятие выплат, однозначно, но не за счет наших кошельков, — сказал эксперт.