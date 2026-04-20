Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тим Кук покинет пост генерального директора Apple в сентябре

Его сменит Джон Тернус, говорится в заявлении компании.

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор американского технологического гиганта Apple покинет свой пост осенью 2026 года, на этой должности его сменит Джон Тернус, отвечающий в компании за аппаратное обеспечение.

«Apple объявила, что Тим Кук станет исполнительным председателем совета директоров Apple, а Джон Тернус, старший вице-президент отдела разработки аппаратного обеспечения, станет следующим генеральным директором с 1 сентября 2026 года. Переход, который был единогласно поддержан советом директоров, стал следствием вдумчивого долгосрочного процесса планирования преемственности», — указывается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Узнать больше по теме
Тим Кук: биография, фото и личная жизнь главы корпорации Apple
Уроженец небольшого городка на юге США, Тим Кук не только выбился в люди, но и стал главой Apple и одной из ключевых фигур в цифровой индустрии. Как ему это удалось — читайте в материале.
Читать дальше