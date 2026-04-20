Тим Кук покинет пост генерального директора Apple в сентябре

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор американского технологического гиганта Apple покинет свой пост осенью 2026 года, на этой должности его сменит Джон Тернус, отвечающий в компании за аппаратное обеспечение.
«Apple объявила, что Тим Кук станет исполнительным председателем совета директоров Apple, а Джон Тернус, старший вице-президент отдела разработки аппаратного обеспечения, станет следующим генеральным директором с 1 сентября 2026 года. Переход, который был единогласно поддержан советом директоров, стал следствием вдумчивого долгосрочного процесса планирования преемственности», — указывается в заявлении, опубликованном на сайте компании.