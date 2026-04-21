Карточные доходы возьмут под новый контроль: кто будет проверять переводы

Волгоградцам, которые получают деньги на банковские карты, стоит знать о новых правилах контроля. Государство запускает систему автоматической проверки «карточных доходов», рассказал адвокат Дмитрий Григориади.
Схема работает в три этапа. Сначала Банк России анализирует операции по счетам граждан и выявляет транзакции с признаками предпринимательской деятельности или систематических поступлений от физлиц. Эти «подсвеченные» счета ЦБ автоматически передает в ФНС. Затем налоговая запрашивает у банков полные выписки по конкретному человеку, а банки обязаны их предоставить, — пишет Прайм.
Отправной точкой станет порог в 2,4 миллиона рублей незадекларированного дохода в год. Эта цифра не случайна: это и потолок для самозанятых, и граница для ставки НДФЛ в 13%. Но сам по себе порог — не единственный триггер. Налоговую заинтересует совокупность признаков скрытого бизнеса.
Конкретные критерии определят соглашением между ЦБ и ФНС, но уже известны ключевые: системность и ритмичность поступлений, множество разных отправителей, суммы переводов и их соответствие официальному доходу. Под прицел могут попасть репетиторы, косметологи и парикмахеры на дому, арендодатели, продавцы через соцсети — все, кто ведет бизнес без регистрации.
При этом переводы от близких родственников, даже частые и крупные, не попадут под контроль, если не связаны с предпринимательством. Подарки, возвраты долгов, помощь от семьи налогом не облагаются. Эксперты советуют указывать в назначении платежа причину перевода и при крупных суммах оформлять договор дарения или расписку.
Законопроект также предусматривает обязательное присвоение ИНН владельцам банковских счетов — это техническая основа для автоматического контроля. По оценке ФНС, новая система принесет бюджету не менее 49 миллиардов рублей ежегодно.
Эпоха, когда можно было спокойно принимать оплату за услуги на личную карту без учета налогов, заканчивается.
