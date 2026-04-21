Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 21 апреля на Радуницу

Национальным банком определены курсы валют на 21 апреля, вторник. Так, на Радуницу курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались в прежних значениях.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге во вторник, 21 апреля, Национальный банк сохранил курсы валют: 1 доллар США равен 2,8328 белорусского рубля, 1 евро — 3,3368 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7438 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, определенными на пятницу, 17 апреля, субботу, 18 апреля, воскресенье, 19 апреля, и понедельник, 20 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не менялись и во вторник, 21 апреля.
Еще новые камеры со штрафами и контролем ТО стали работать в Беларуси.