Азербайджан уничтожил 4,9 тонны зараженной сальмонеллой курятины с Украины

БАКУ, 21 апреля. /ТАСС/. Азербайджан уничтожил партию из 4,9 тонны курятины, поставленной с Украины, и приостановил экспорт с предприятия-производителя. Об этом сообщило Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана.
Как сообщает агентство, в рамках контрольных мероприятий были взяты пробы из 4,9 тонны замороженной куриной продукции (даты производства и истечения срока годности 16.02.2026 — 16.02.2028), произведенной ООО «Луцкая сельскохозяйственная компания» и импортированной с Украины ООО «Ладесс Групп».
«По результатам лабораторных исследований в продукте обнаружена сальмонелла. В связи с выявленным несоответствием были приняты соответствующие меры, и в Государственную службу по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей Украины направлено заявление о приостановлении экспорта с предприятия-производителя», — говорится в сообщении.
Согласно действующему законодательству, соответствующая опасная продукция подлежит ликвидации.