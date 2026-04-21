Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД заявили о необходимости улучшения системы выплаты алиментов

Речь идет в том числе об упрощении процедур розыска должников и внедрении проактивных механизмов, сообщила первый зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Система взыскания алиментов в России требует доработки, включая упрощение процедур розыска должников и внедрение проактивных механизмов выплат. Об этом в интервью ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«Было бы идеально, если бы мы могли сделать выплату алиментов проактивной, независимо от того, работает человек или нет. Ребенок не должен страдать», — сказала Буцкая.

По ее словам, несмотря на действующие меры ответственности, значительная часть алиментных платежей не доходит до получателей, а взыскатели сталкиваются с трудностями при розыске должников и исполнении судебных решений. Депутат отметила, что ранее неоднократно обсуждалась идея создания алиментного фонда, однако вопрос его финансирования до сих пор остается открытым.

«Мы понимаем всю сложность ситуации, в которой сейчас находимся. Тем не менее обсуждать эту тему надо. Нельзя просто закрыть глаза и сказать: “И так все законы есть, работайте”, — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, необходимо также пересмотреть порядок взаимодействия граждан с судебными приставами и процедуру подачи заявлений о розыске должников. «У нас до сих пор мама, которая ищет должника, чуть ли не в другой регион вынуждена ехать и подавать там заявление о розыске. Все это пока несистемно работает», — пояснила Буцкая.

