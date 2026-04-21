Economist: британские фермеры недовольны ростом импорта яиц с Украины

Ситуация усугубляется тем, что Лондон сохранил беспошлинный режим импорта украинских яиц до 2028 года, в отличие от Евросоюза, где от подобных льгот отказались на фоне протестов фермеров. При этом опросы показывают, что значительная часть британцев не поддерживает потребление продукции, полученной с нарушением привычных для страны стандартов содержания животных.