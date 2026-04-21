Economist: британские фермеры недовольны ростом импорта яиц с Украины

Британские сельскохозяйственные производители недовольны резким ростом импорта куриных яиц с Украины.

Источник: Аргументы и факты

Британские фермеры выразили недовольство увеличением поставок куриных яиц из Украины, отмечая резкий рост импорта. По данным журнала The Economist, в 2025 году объёмы достигли рекордного уровня, и около половины всех ввезённых в страну яиц пришлось именно на украинскую продукцию.

Основной причиной возмущения стало различие в требованиях к условиям содержания птицы. В Великобритании действует запрет на использование клеточных батарей, тогда как зарубежные производители не обязаны соблюдать эти правила. В результате местные аграрии считают такие условия конкуренции несправедливыми.

Ситуация усугубляется тем, что Лондон сохранил беспошлинный режим импорта украинских яиц до 2028 года, в отличие от Евросоюза, где от подобных льгот отказались на фоне протестов фермеров. При этом опросы показывают, что значительная часть британцев не поддерживает потребление продукции, полученной с нарушением привычных для страны стандартов содержания животных.

Ранее сообщалось, что европейский рынок оказался наводнен низкосортными яйцами кур ненадлежащего содержания с Украины.

