Economist: британские фермеры недовольны ростом импорта яиц с Украины

Британские фермеры выразили недовольство увеличением поставок куриных яиц из Украины, отмечая резкий рост импорта. По данным журнала The Economist, в 2025 году объёмы достигли рекордного уровня, и около половины всех ввезённых в страну яиц пришлось именно на украинскую продукцию.
Основной причиной возмущения стало различие в требованиях к условиям содержания птицы. В Великобритании действует запрет на использование клеточных батарей, тогда как зарубежные производители не обязаны соблюдать эти правила. В результате местные аграрии считают такие условия конкуренции несправедливыми.
Ситуация усугубляется тем, что Лондон сохранил беспошлинный режим импорта украинских яиц до 2028 года, в отличие от Евросоюза, где от подобных льгот отказались на фоне протестов фермеров. При этом опросы показывают, что значительная часть британцев не поддерживает потребление продукции, полученной с нарушением привычных для страны стандартов содержания животных.
Ранее сообщалось, что европейский рынок оказался наводнен низкосортными яйцами кур ненадлежащего содержания с Украины.