Россиянам напомнили об изменениях в переводах через СБП с 1 июля

В России с 1 июля 2026 года все переводы по СБП потребуют указания ИНН. Об этом агентству «Прайм» рассказа юрист Александр Хаминский.
«Использование ИНН как сквозного идентификатора позволяет системе мгновенно узнать дроппера даже в новом банке. Единый идентификатор сделает цепочки переводов прозрачными для регулятора», — сказал эксперт.
По словам специалиста, банки станут автоматически проставлять ИНН при переводах. Самостоятельно обновить данные придется лишь тем, у кого нет ИНН. Это касается переводов как между физлицами, так и от юрлиц.
Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров напомнил, что в России отказались от бумажных ИНН, но номер не изменится.
С 1 мая МВД России начнет снимать граждан с регистрационного учета при наличии доказательств фиктивной регистрации по месту пребывания или жительства.