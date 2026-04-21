Россиянам назвали причину переноса соцвылат с мая на апрель

Социальные выплаты в мае могут прийти не вовремя, но паниковать рано. Об этом эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщила в беседе с агентством «Прайм».
В 2026 году майские праздничные дни приходятся на установленные сроки осуществления выплат (3, 5 и 8 мая). Поэтому деньги перечислят досрочно — примерно 30 апреля. Такая схема уже действовала в 2019 и 2024 годах.
«Никакого “исчезновения” выплат в мае не будет; происходит их консолидация в конце апреля. Механизм досрочного перевода средств на 30 апреля — стандартная банковская и казначейская практика, направленная на защиту прав получателей», — сказала она.
Ранее KP.RU писал, что выплаты пенсий и детских пособий до 30 апреля получат лишь те, кто пользуется картой «Мир» или банковским счетом.
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в апреле начнут получать ежегодную выплату к 9 Мая в размере 10 тыс. рублей.