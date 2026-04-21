Цены на продукты питания мониторят в Казахстане

По всей стране мониторинговые группы проверяют цены на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает «Astana TV», в составы таких групп вошли:

представители профильных ведомств, включая департаменты торговли; органы государственных доходов;санитарные службы.

Главная задача — выявить необоснованный рост цен и пресечь непрозрачные посреднические схемы. Особое внимание в ходе мониторинга уделяется мясной продукции — говядине, конине и баранине как наиболее чувствительной категории на рынке.

«Специалисты проверяют всю цепочку поставок: от производителя до конечной точки реализации, чтобы определить наличие лишних посредников, влияющих на формирование цены», — говорится в репортаже.

Параллельно проводится разъяснительная работа с предпринимателями по соблюдению установленных требований и предельной торговой надбавки.

«В целом Министерством торговли и интеграции контролируется в первую очередь соблюдение установленной 15-процентной торговой надбавки, и вместе с тем наша работа заключается в том, чтобы исключать непродуктивных посредников», — отметил заместитель председателя Комитета торговли ведомства.

Проверки крупных торговых точек продолжатся на регулярной основе.

С 16 апреля на оптовом рынке «Барыс-4» в Алматы проводится системный мониторинг ценовой ситуации.