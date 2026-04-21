Цены на продукты питания мониторят в Казахстане

Как передает «Astana TV», в составы таких групп вошли:
представители профильных ведомств, включая департаменты торговли; органы государственных доходов;санитарные службы.
«Специалисты проверяют всю цепочку поставок: от производителя до конечной точки реализации, чтобы определить наличие лишних посредников, влияющих на формирование цены», — говорится в репортаже.
Параллельно проводится разъяснительная работа с предпринимателями по соблюдению установленных требований и предельной торговой надбавки.
«В целом Министерством торговли и интеграции контролируется в первую очередь соблюдение установленной 15-процентной торговой надбавки, и вместе с тем наша работа заключается в том, чтобы исключать непродуктивных посредников», — отметил заместитель председателя Комитета торговли ведомства.
Проверки крупных торговых точек продолжатся на регулярной основе.
С 16 апреля на оптовом рынке «Барыс-4» в Алматы проводится системный мониторинг ценовой ситуации.