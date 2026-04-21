В ГД поддержали идею досудебной блокировки сайтов перекупщиков билетов в театры

В свою очередь ректор ГИТИСа, член Общественной палаты РФ и председатель Общероссийского профессионального союза работников культуры Григорий Заславский назвал перекупщиков билетов одной из наиболее острых проблем театральной среды. «Если сейчас вы забьете в поисковой строке “Большой театр” или “Театр Вахтангова”, “Малый театр”, то первыми у вас выскочат не их сайты, а сайты перекупщиков. И самое главное: когда вы на них зайдете, вы не сразу поймете, что это не оригинальные сайты. Они сделаны невероятно похожими на официальные ресурсы», — подчеркнул он.