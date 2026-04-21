В ГД поддержали идею досудебной блокировки сайтов перекупщиков билетов в театры

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Спекулянты театральными билетами обесценивают закрепленное в Конституции РФ право на доступ к культуре, фракция «Справедливая Россия» готовит запрос в Минкультуры с просьбой проработать возможность досудебной блокировки сайтов перепродажи билетов. Об этом ТАСС заявил руководитель фракции Сергей Миронов.
«Право на доступ к культуре прямо закреплено в Конституции, а по факту спекулянты его обесценивают. Наша фракция готовит запрос в министерство культуры с просьбой рассмотреть возможность досудебной блокировки сайтов, занимающихся перепродажей билетов, а также выработать понятные и работающие правила для всего рынка», — сказал Миронов.
Он добавил, что ситуация с перепродажей театральных билетов давно вышла из-под контроля. «Посетители переплачивают в разы или просто остаются ни с чем», — подчеркнул депутат.
С предложением о досудебной блокировке сайтов с перепродажей театральных билетов выступил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. «Вот этот незаконный, нелегальный бизнес, который не платит никаких налогов, не имеет права это делать — [спекулировать билетами]. Это надо остановить, потому что вся спекуляция происходит в интернете», — отмечал он.
Позицию Крока поддержал художественный руководитель Государственного театра наций народный артист РФ Евгений Миронов, отметив, что проблема с перекупщиками билетов должна решаться на законодательном уровне. Народный артист России первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов также обратил внимание на эту проблему. По его мнению, зритель нуждается в защите от мошенников.
В свою очередь ректор ГИТИСа, член Общественной палаты РФ и председатель Общероссийского профессионального союза работников культуры Григорий Заславский назвал перекупщиков билетов одной из наиболее острых проблем театральной среды. «Если сейчас вы забьете в поисковой строке “Большой театр” или “Театр Вахтангова”, “Малый театр”, то первыми у вас выскочат не их сайты, а сайты перекупщиков. И самое главное: когда вы на них зайдете, вы не сразу поймете, что это не оригинальные сайты. Они сделаны невероятно похожими на официальные ресурсы», — подчеркнул он.