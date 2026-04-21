Skyeng: китайский язык стал одним из самых популярных в РФ из-за перспектив

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Одним из самых популярных языков для изучения в России стал китайский — его выбрали 26% учеников. Такие данные показал анализ внутреннего спроса онлайн-школы иностранных языков Skyeng, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.
«Китайский язык выбрал каждый четвертый ученик (26%). Китайский язык становится очевидным лидером благодаря экономическим перспективам, тогда как европейские языки сохраняют популярность за счет культурной традиции», — сказала академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.
Она уточнила, что сложнее всего учить именно азиатские языки: они имеют более сложную грамматику, множество иероглифов и разное значение слов в зависимости от ударения.
Самым простым языком для изучения после английского является испанский — он наиболее похож на английский язык, а в большинстве случаев испанские слова произносятся так же, как пишутся.
В число лидеров также вошли французский (15%) и итальянский (14%) языки. Испанский планируют выбрать 12% школьников, немецкий — 10%, японский — 8%, корейский — 6%. Интерес к азиатским языкам (китайскому, японскому и корейскому) в сумме превышает треть всех предпочтений учеников, что отражает растущую роль стран Азии в образовании и карьере, добавили в онлайн-школе.