Россиянам напомнили, кому положена срочная пенсионная выплата

Срочная пенсионная выплата доступна мужчинам с 60 лет и женщинам с 55. При этом должны быть выполнены несколько условий: наличие пенсионных накоплений, стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных коэффициентов. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По словам финансиста, срочная выплата складывается из добровольных взносов, маткапитала, софинансирования и инвестиционного дохода. Если ежемесячная сумма получается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, накопления отдадут единовременно.
«Размер срочной пенсионной выплаты определяется путем отношения сформированного объема пенсионных накоплений к числу месяцев получения на выбор гражданина (от 120 месяцев и более). Данную выплату можно будет получать в течение выбранного период», — пояснил Балынин для РИА Новости.
Как пояснил сенатор Игорь Мурог, набрать пенсионные баллы возможно только при белой зарплате.