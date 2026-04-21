Россиянам напомнили, кому положена срочная пенсионная выплата

Срочная пенсионная выплата доступна мужчинам с 60 лет и женщинам с 55. При этом должны быть выполнены несколько условий: наличие пенсионных накоплений, стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных коэффициентов. Об этом сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.