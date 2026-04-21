Посол Латыпов: султан Малайзии Ибрагим заинтересован в приобретении Aurus

КУАЛА-ЛУМПУР, 21 апреля. /ТАСС/. Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим выразил заинтересованность в приобретении российских автомобилей представительского класса Aurus. Переговоры в этом направлении были начаты после государственного визита султана в Россию в 2025 году, сообщил ТАСС посол РФ в Малайзии Наиль Латыпов на полях Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.
«Его Величество известен своей любовью к технике, в том числе к автомобилям, катерам и самолетам. Он упоминал, что имеет лицензию на управление практически всеми видами наземного и воздушного транспорта, поэтому для него в Москве в рамках его государственного визита было организовано посещение института НАМИ, где производятся автомобили. Насколько мне известно, действительно были переговоры о том, что султан Ибрагим хотел бы приобрести образцы этой техники для Малайзии», — отметил посол.
Aurus — это линейка представительских автомобилей, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Проект предполагает развитие линейки автомобилей как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. С мая 2021 года автомобили производятся серийно на заводе Aurus в Елабуге (Татарстан).