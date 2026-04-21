Посол Латыпов: султан Малайзии Ибрагим заинтересован в приобретении Aurus

«Его Величество известен своей любовью к технике, в том числе к автомобилям, катерам и самолетам. Он упоминал, что имеет лицензию на управление практически всеми видами наземного и воздушного транспорта, поэтому для него в Москве в рамках его государственного визита было организовано посещение института НАМИ, где производятся автомобили. Насколько мне известно, действительно были переговоры о том, что султан Ибрагим хотел бы приобрести образцы этой техники для Малайзии», — отметил посол.