ТАСС: приставы намерены арестовать имущество Чубайса на 5,5 млрд рублей

Документы поступили судебным приставам из Арбитражного суда Москвы, который частично удовлетворил иск «Роснано» к Чубайсу и другим бывшим топ-менеджерам компании. Сумма взыскиваемых убытков составила около 3,9 млрд рублей и 20,45 млн долларов США. По текущему курсу это превышает 5,5 млрд рублей. На основании этого решения 14 апреля было открыто исполнительное производство.