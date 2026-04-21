ТАСС: приставы намерены арестовать имущество Чубайса на 5,5 млрд рублей

Судебные приставы возбудили новое исполнительное производство об аресте имущества бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на сумму почти 5,5 млрд рублей. Это следует из судебных и иных материалов, изученных ТАСС.
Документы поступили судебным приставам из Арбитражного суда Москвы, который частично удовлетворил иск «Роснано» к Чубайсу и другим бывшим топ-менеджерам компании. Сумма взыскиваемых убытков составила около 3,9 млрд рублей и 20,45 млн долларов США. По текущему курсу это превышает 5,5 млрд рублей. На основании этого решения 14 апреля было открыто исполнительное производство.
Это третье производство в отношении Чубайса. Первое, на 5,6 млрд рублей, открыли в апреле 2025 года по иску «Роснано». Компания требовала солидарного взыскания убытков с Чубайса и еще семи лиц: 3,892 млрд рублей и $20,4 млн по курсу ЦБ.
Накануне суд в Москве заочно арестовал экс-старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова.