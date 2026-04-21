ТАСС: приставы намерены арестовать имущество Чубайса на 5,5 млрд рублей

В отношении Чубайса открыли третье исполнительное производство.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы возбудили новое исполнительное производство об аресте имущества бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на сумму почти 5,5 млрд рублей. Это следует из судебных и иных материалов, изученных ТАСС.

Документы поступили судебным приставам из Арбитражного суда Москвы, который частично удовлетворил иск «Роснано» к Чубайсу и другим бывшим топ-менеджерам компании. Сумма взыскиваемых убытков составила около 3,9 млрд рублей и 20,45 млн долларов США. По текущему курсу это превышает 5,5 млрд рублей. На основании этого решения 14 апреля было открыто исполнительное производство.

Это третье производство в отношении Чубайса. Первое, на 5,6 млрд рублей, открыли в апреле 2025 года по иску «Роснано». Компания требовала солидарного взыскания убытков с Чубайса и еще семи лиц: 3,892 млрд рублей и $20,4 млн по курсу ЦБ.

Накануне суд в Москве заочно арестовал экс-старшего вице-президента банка ВТБ Александра Тер-Аванесова.

«Роснано» — российская государственная корпорация, созданная для продвижения нанотехнологий и инновационных проектов в России. В материале разбираем, что это за фирма, какие цели она преследует, какие проекты реализует и какое значение корпорация имеет для России сегодня.
