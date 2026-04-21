«Точка банка»: прирост предприятий в грузоперевозках в I квартале составил 1,9%

При этом обороты в сфере последние пару лет стабильно снижаются. В 2025 году средние и медианные обороты в грузоперевозках снизились на 9% и 11% соответственно, по данным клиентов «Точка банк». Падение началось еще в 2024 году. В первом квартале 2026 года обороты продолжают снижаться: средние — на 3,5% медианные — на 4,9% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Рост оборотов в грузоперевозках в основном приходится на вторую половину года, начиная с июля, и достигает пика в декабре.