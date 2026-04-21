«Точка банка»: прирост предприятий в грузоперевозках в I квартале составил 1,9%

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Прирост предприятий в грузоперевозках по итогам первого квартала 2026 года составил 1,9%, в то время как остальные сферы приросли на 0,3%, говорится в исследовании «Точка банка» (есть у ТАСС).
«По итогам первого квартала 2026 года число перевозчиков выросло на 5531. В относительных показателях прирост составил 1,9%, остальные сферы приросли на 0,3%. Грузоперевозки уже больше пяти лет обгоняют средние темпы по приросту», — указано в исследовании.
За 2025 год число предпринимателей в сфере грузоперевозок выросло на 4,5%, в то время как в других сферах прирост в среднем 3,1%. Грузоперевозки обгоняют средние темпы прироста уже больше пяти лет.
В 2019—2020 годах, когда во всех отраслях наблюдался спад, количество организаций в грузоперевозках стабильно росло. За 7 лет грузоперевозки приросли на 44,6%, другие сферы в среднем на 0,7% (на март 2026 года).
При этом обороты в сфере последние пару лет стабильно снижаются. В 2025 году средние и медианные обороты в грузоперевозках снизились на 9% и 11% соответственно, по данным клиентов «Точка банк». Падение началось еще в 2024 году. В первом квартале 2026 года обороты продолжают снижаться: средние — на 3,5% медианные — на 4,9% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Рост оборотов в грузоперевозках в основном приходится на вторую половину года, начиная с июля, и достигает пика в декабре.
Данные по числу предпринимателей в сфере грузоперевозок подсчитаны по ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Рассмотрен код ОКВЭД 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта» и входящие в него. Средние и медианные обороты подсчитаны по данным клиентов «Точка банка». В исследовании используются реальные значения — с корректировкой на инфляцию.