На Дальневосточной магистрали погрузка цветной руды выросла в 1,4 раза

ХАБАРОВСК, 21 апреля. /ТАСС/. Показатели погрузки цветной руды на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) увеличились в 1,4 раза за первый квартал этого года по сравнению с тем же периодом предыдущего. Об этом сообщили в компании.
«В январе-марте 2026 года на Дальневосточной магистрали погрузка цветной руды увеличилась в 1,4 раза к аналогичному периоду прошлого года до 346,1 тыс. тонн. Отправки железной руды выросли на 5,6% и составили 797 тыс. тонн», — проинформировали в ДВЖД.
Основной объем цветной руды добыли на Малмыжском месторождении и погрузили на станции Селихин в Хабаровском крае, железной руды — на Кимканском и Сутарском месторождениях в Еврейской автономной области (станция Известковая).
Увеличение погрузки связано с наращиванием мощностей горнодобывающих компаний Дальнего Востока, а также повышением провозных способностей железной дороги. Перевозка железной руды стабильно растет благодаря экспортным отправкам в Китай через пограничный мостовой переход Нижнеленинское (РФ) — Тунцзян (КНР) в Еврейской автономии, отметили в ДВЖД.