В Хабаровском крае общий объём улова в 2026 году вырос на 2,6%

Рыбопромышленники региона завершают сезон добычи минтая.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае подводят предварительные итоги сезона вылова минтая. Крупнотоннажный и среднетоннажный флот прекратил добычу на территории региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как сообщили в комитете рыбного хозяйства регионального правительства, чуть больше, чем за квартал, промысловикам удалось добыть 114,8 тысячи тонн минтая.

Общий объем улова в этом году превысил 189,5 тысячи тонн водных биоресурсов. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Окончательные итоги минтаевой путины в макрорегионе подведут уже в этот четверг. На Дальневосточном научно-промысловом совете также обсудят перспективы лососевой путины в 2026 году.

Напомним, что в Госдуму внесен пакет поправок в ФЗ «О рыболовстве», который позволит корректировать и уточнять границы промысловых участков, а также уточнит требования по искусственному воспроизводству анадромных (т. е. мигрирующих из реки в море и обратно) рыб.