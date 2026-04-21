Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай стал главным потребителем зерна из Иркутской области в 2026 году

На эту страну приходится 87% от общего экспорта.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 21 апреля. С начала текущего года из Иркутской области в страны ближнего зарубежья было вывезено 54 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Основным потребителем продукции оказался Китай — на него приходится 87% от общего объёма экспорта. Далее следуют Монголия, Казахстан и Беларусь.

Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, федеральной информационной системой «Аргус-Фито» в этом году уже было выдано более 800 фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки для дальнейшей реализации. Сертификаты на сопровождение получили 835 партий зерна.

Перед тем, как отправиться на рынок потребления, экспортируемое зерно проходит экпертизу и отбор. Согласно заглючению Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», экспортируемые партии зерна сейчас полностью соответствуют требованиям стран-импортёров.

Ранее агенство рассказывало, что в Тулуне открылся завод по переработке рапсового масла. Мощности нового производства дадут возможность ежегодно увеличивать выпуск рапсового масла в Приангарье на 20 тысяч тонн с перспективой дальнейшего роста.