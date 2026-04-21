Китай стал главным потребителем зерна из Иркутской области в 2026 году

IrkutskMedia, 21 апреля. С начала текущего года из Иркутской области в страны ближнего зарубежья было вывезено 54 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Основным потребителем продукции оказался Китай — на него приходится 87% от общего объёма экспорта. Далее следуют Монголия, Казахстан и Беларусь.