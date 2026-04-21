Китай стал главным потребителем зерна из Иркутской области в 2026 году

IrkutskMedia, 21 апреля. С начала текущего года из Иркутской области в страны ближнего зарубежья было вывезено 54 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Основным потребителем продукции оказался Китай — на него приходится 87% от общего объёма экспорта. Далее следуют Монголия, Казахстан и Беларусь.
Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, федеральной информационной системой «Аргус-Фито» в этом году уже было выдано более 800 фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки для дальнейшей реализации. Сертификаты на сопровождение получили 835 партий зерна.
Перед тем, как отправиться на рынок потребления, экспортируемое зерно проходит экпертизу и отбор. Согласно заглючению Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», экспортируемые партии зерна сейчас полностью соответствуют требованиям стран-импортёров.
Ранее агенство рассказывало, что в Тулуне открылся завод по переработке рапсового масла. Мощности нового производства дадут возможность ежегодно увеличивать выпуск рапсового масла в Приангарье на 20 тысяч тонн с перспективой дальнейшего роста.